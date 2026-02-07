Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 18:26

На Западе испугались раскола ЕС из-за одного вопроса вокруг России

Politico: запрет российской стали может расколоть Евросоюз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Инициатива о полном запрете российской стали может вызвать серьезный раскол внутри Европейского союза, пишет издание Politico. Как сообщает газета, несмотря на ранее введенные 50-процентные пошлины, поставки полуфабрикатов из РФ даже выросли, а теперь парламент ЕС рискует столкнуться с противодействием стран-импортеров, угрожающих наложить вето.

Призыв к запрету на российскую сталь ставит парламент в положение, когда ему предстоит борьба со столицами стран ЕС, которые продолжают импортировать некоторые виды продукции и угрожают наложить вето на эту инициативу. Другие правительства могут возражать против вмешательства парламента в вопросы безопасности, — говорится в материале.

Ранее аналитики сообщили, что импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) странами Евросоюза в январе 2026 года достиг 2,276 млрд кубометров. По их данным, этот показатель обновил месячный максимум во второй раз подряд, незначительно превысив предыдущий рекорд в 2,275 млрд кубометров, установленный в декабре 2025 года.

Кроме того, согласно данным Евростата, российский экспорт лекарственных средств в страны Евросоюза за январь — ноябрь 2025 года превысил €30 млн (2,7 млрд рублей). Таким образом, Москва вышла на рекордный уровень поставок с 2020 года, при этом наибольший рост отмечен в Швеции, Словении и Венгрии.

Россия
сталь
Евросоюз
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Катание на аттракционе оказалось последним для посетителя ярмарки
В Сочи провернули аферу на 600 млрд рублей
Семье убитого в Петербурге девятилетнего Паши пообещали помочь с жильем
Экономисты не смогли объяснить причин обвала биткоина
Жители Люберец раскрыли, почему боялись пострадавшего от петарды подростка
«Вопиющий случай»: Москалькова сообщила о пытках российских пленных
Ссора с Яковлевой, отказ от корпоративов, мнение об СВО: как живет Аверин
Защита Бутягина рассказала о шансах на его выход из СИЗО
Китай пригрозил США отменить визит Трампа из-за Тайваня
Известный тиктокер не прошел проверку на духовность и лишился концерта
Автоэксперты раскрыли причину роста цен на авто из КНР
В Башкирии усилят охрану школ и университетов после поножовщины в Уфе
Сотрудники ТЦК силой мобилизовали украинца вместе с его девушкой
Психиатр оценил состояние устроившего поножовщину в Уфе подростка
«Очень странно»: Авербух удивился проблеме Гуменника с правами на музыку
Украинский суд обвинили в «освящении» узурпации власти Зеленским
Маршал может заработать около 35 млн рублей к 23 Февраля
Орбан раскрыл, к чему приведет отправка войск НАТО на Украину
«Подлый акт»: Володин отреагировал на теракт в Исламабаде
Непряева назвала свой олимпийский скиатлон «ужаснейшим»
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.