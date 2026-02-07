На Западе испугались раскола ЕС из-за одного вопроса вокруг России Politico: запрет российской стали может расколоть Евросоюз

Инициатива о полном запрете российской стали может вызвать серьезный раскол внутри Европейского союза, пишет издание Politico. Как сообщает газета, несмотря на ранее введенные 50-процентные пошлины, поставки полуфабрикатов из РФ даже выросли, а теперь парламент ЕС рискует столкнуться с противодействием стран-импортеров, угрожающих наложить вето.

Призыв к запрету на российскую сталь ставит парламент в положение, когда ему предстоит борьба со столицами стран ЕС, которые продолжают импортировать некоторые виды продукции и угрожают наложить вето на эту инициативу. Другие правительства могут возражать против вмешательства парламента в вопросы безопасности, — говорится в материале.

Ранее аналитики сообщили, что импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) странами Евросоюза в январе 2026 года достиг 2,276 млрд кубометров. По их данным, этот показатель обновил месячный максимум во второй раз подряд, незначительно превысив предыдущий рекорд в 2,275 млрд кубометров, установленный в декабре 2025 года.

Кроме того, согласно данным Евростата, российский экспорт лекарственных средств в страны Евросоюза за январь — ноябрь 2025 года превысил €30 млн (2,7 млрд рублей). Таким образом, Москва вышла на рекордный уровень поставок с 2020 года, при этом наибольший рост отмечен в Швеции, Словении и Венгрии.