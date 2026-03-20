В Минпросвещения объяснили, от чего зависит рабочая нагрузка на учителей Минпросвещения: нагрузка на учителей зависит от конкретного региона России

Рабочая нагрузка на педагогов зависит не от преподаваемого ими предмета, а от региона, где они работают, заявили РБК в Министерстве просвещения России. Так в ведомстве прокомментировали данные Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, согласно которым в среднем российский учитель трудится на 1,56 ставки.

В ведомстве отметили, что в некоторых регионах, например в Запорожской области, преподаватели могут работать на одну ставку, которая предполагает нагрузку в 18 часов. В других субъектах страны нагрузка может достигать 1,7 ставки, то есть 32 часа, как, например, в Орловской и Ярославской областях.

По данным РАНХиГС, больше других загружены учителя математики — они работают в среднем на 1,74 ставки. Средняя нагрузка на преподавателей русского языка и литературы выросла до 1,62 ставки, «трудовиков» — до 1,6 ставки, учителей физики — до 1,57 ставки.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением предоставить педагогам возможность работать удаленно во время школьных каникул. Парламентарий отметил, что в этот период учителя продолжают выполнять свои профессиональные обязанности в полном объеме, причем значительная их часть не требует личного присутствия в учебных заведениях.