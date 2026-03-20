20 марта 2026 в 18:02

«Никудышный брат и спортсмен»: в федерации бокса раскритиковали Емельяненко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко постоянно рассуждает о разных спортсменах, хотя его побеждали даже блогеры, заявил Metaratings генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин. Он также усомнился в человеческих качествах самбиста.

Плохо знаком с Емельяненко. В соцсетях постоянно видел маргинальное поведение. Александра же побеждали блогеры, которые только недавно стали заниматься спортом. Я вообще не видел Сашиных побед. При этом Емельяненко постоянно комментирует и рассуждает о спортсменах в разных видах спорта. Таких алкоголиков и дебоширов надо максимально дистанцировать от спорта. Если судить по интервью, он психически больной человек. Займись собой. Ты никудышный друг, никудышный брат, никудышный спортсмен, — сказал Беспутин.

Ранее Емельяненко резко высказался о людях из окружения президента Международной федерации бокса (IBA) Умара Кремлева, назвав их «лизоблюдами, неправильными и недостойными». Свой последний бой Александр провел против стендап-артиста Алексея Гончарова в декабре 2024 года на турнире NFL 2 в Ингушетии и выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

До этого Федор Емельяненко был избран почетным президентом Союза ММА России. Новым главой организации стал председатель совета директоров АО «РСТ» Сергей Фатеев. Этот пост с декабря 2023 по декабрь 2025 года занимал Виктор Дроздов.

