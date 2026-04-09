09 апреля 2026 в 16:21

Емельяненко отреагировал на выход документального фильма о нем

Емельяненко признался, что спокойно воспринял фильм о нем от Гай Германики

Александр Емельяненко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко в беседе с НСН признался, что спокойно воспринял документальный фильм «Емельяненко». Кинокартина Валерии Гай Германики повествует о неглянцевом периоде спортсмена — его борьбе с алкоголизмом, лечении в наркологической клинике и аресте. По словам Емельяненко, лента дает наглядный пример того, до чего могут довести зависимости.

Какой образ жизни я вел в тот момент, тот и показан. Я сразу знал, что будет показано, я не скрываю и никогда не скрывал ни от кого, что жил такой жизнью, не совсем правильной. Я щеки не надуваю и для важности кулаком по столу не стучу. Я разные образы жизни вел. И вот один из них показала Валерия Гай Германика, — высказался Емельяненко.

Он отметил, что, пройдя через путь саморазрушения, он может с твердостью сказать, что разгульный образ жизни ни к чему хорошему не приводит. Боец призвал всех заниматься спортом и общаться только с хорошими людьми. Емельяненко также выразил надежду на то, что фильм сможет помочь запутавшимся в себе людям.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что Емельяненко постоянно рассуждает о разных спортсменах, хотя его побеждали даже блогеры. Он также усомнился в человеческих качествах самбиста.

Спорт
фильмы
бойцы
Александр Емельяненко
