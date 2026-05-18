18 мая 2026 в 20:27

Умер «голос» Йоды из «Звездных войн»

Умер озвучивший Йоду в фильме «Звездные войны» актер Том Кэйн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американский актер озвучания Том Кэйн, чьим голосом говорил магистр Йода из культовой франшизы «Звездные войны», скончался в возрасте 64 лет, сообщил порталу TMZ его представитель Зак Макгиннис. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного в 2020 году инсульта.

Том умер в понедельник в больнице в Канзас-Сити в окружении семьи, — сказал Макгиннис.

Кэйн подарил свой голос не только Йоде, но и еще нескольким персонажам в целом ряде фильмов франшизы. Всего же на его счету озвучивание около сотни кинокартин. Кроме того, его голос звучал на аттракционах в Диснейлендах США, Японии и Франции.

Ранее стало известно о смерти художника театра и кино, академика отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств (РАХ) Юрия Устинова. Ему было 72 года.

До этого на 76-м году жизни скончался телеведущий Владимир Молчанов. За последний год он несколько раз попадал в больницу. Молчанов за 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе — последний раз зимой, медики подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение.

