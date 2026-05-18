Умер «голос» Йоды из «Звездных войн»

Американский актер озвучания Том Кэйн, чьим голосом говорил магистр Йода из культовой франшизы «Звездные войны», скончался в возрасте 64 лет, сообщил порталу TMZ его представитель Зак Макгиннис. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного в 2020 году инсульта.

Том умер в понедельник в больнице в Канзас-Сити в окружении семьи, — сказал Макгиннис.

Кэйн подарил свой голос не только Йоде, но и еще нескольким персонажам в целом ряде фильмов франшизы. Всего же на его счету озвучивание около сотни кинокартин. Кроме того, его голос звучал на аттракционах в Диснейлендах США, Японии и Франции.

