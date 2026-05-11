Ушел из жизни культовый актер из «Звездных войн»

Скончался актер Майкл Пеннингтон

Майкл Пеннингтон Майкл Пеннингтон Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS/Global Look Press
Английский актер Майкл Пеннингтон, наиболее известный по роли офицера Моффа Тиаана Джерджеррода в фильме «Возвращение Джедая» (шестой эпизод киносаги «Звездные войны»), скончался в возрасте 82 лет, сообщает газета Daily Mail. Пеннингтон также исполнил роль Лаэрта в оскароносном фильме «Гамлет» 1969 года режиссера Тони Ричардсона и снимался в картинах «Возвращение Шерлока Холмса» (1987) и «Железная леди» (2011).

Британский актер Майкл Пеннингтон, звезда «Возвращения Джедая», скончался в возрасте 82 лет

Издание также напомнило, что Пеннингтон на протяжении многих лет сотрудничал с Королевской Шекспировской компанией, сыграв во множестве постановок по произведениям Уильяма Шекспира. Кроме того, актер написал несколько книг. Одна из них была посвящена его работе над ролями в постановках по пьесам Антона Чехова и Федора Достоевского.

Ранее умер актер Алексей Наумов, известный по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи» и фильму «Бег». Он скончался на 66-м году жизни. Артист родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова.

