Ушел из жизни культовый актер из «Звездных войн»

Английский актер Майкл Пеннингтон, наиболее известный по роли офицера Моффа Тиаана Джерджеррода в фильме «Возвращение Джедая» (шестой эпизод киносаги «Звездные войны»), скончался в возрасте 82 лет, сообщает газета Daily Mail. Пеннингтон также исполнил роль Лаэрта в оскароносном фильме «Гамлет» 1969 года режиссера Тони Ричардсона и снимался в картинах «Возвращение Шерлока Холмса» (1987) и «Железная леди» (2011).

Издание также напомнило, что Пеннингтон на протяжении многих лет сотрудничал с Королевской Шекспировской компанией, сыграв во множестве постановок по произведениям Уильяма Шекспира. Кроме того, актер написал несколько книг. Одна из них была посвящена его работе над ролями в постановках по пьесам Антона Чехова и Федора Достоевского.

