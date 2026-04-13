«Ничего не прячу»: Емельяненко сравнил себя с потрепанными носками Боец ММА Емельяненко рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью

Боец Александр Емельяненко сравнил себя с потрепанными носками, передает Sport24. Таким образом он указал на особенность своего характера. Кроме того, он рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью.

Я ничего не прячу. Я показываю людям, что я такой же, как и вы. И отдыхать люблю, и тренироваться, побеждать. Пью — и выхожу из этой зависимости алкогольной. Такой же, как и вы. Простой, как носки потрепанные, — сказал Емельяненко.

Боец также поделился своим опытом борьбы с алкогольной зависимостью. Он рассказал, что обратился за помощью в реабилитационный центр, где после нескольких попыток и срывов смог преодолеть болезнь. Сейчас Емельяненко сам работает в этом центре и помогает другим людям, страдающим от зависимостей — игромании, наркомании и алкоголизма.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что Емельяненко постоянно рассуждает о разных спортсменах, хотя его побеждали даже блогеры. Он также усомнился в человеческих качествах самбиста.

До этого Федор Емельяненко был избран почетным президентом Союза ММА России. Новым главой организации стал председатель совета директоров АО «РСТ» Сергей Фатеев. Этот пост с декабря 2023-го по декабрь 2025 года занимал Виктор Дроздов.