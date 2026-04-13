«Ничего не прячу»: Емельяненко сравнил себя с потрепанными носками

Боец ММА Емельяненко рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью

Александр Емельяненко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боец Александр Емельяненко сравнил себя с потрепанными носками, передает Sport24. Таким образом он указал на особенность своего характера. Кроме того, он рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью.

Я ничего не прячу. Я показываю людям, что я такой же, как и вы. И отдыхать люблю, и тренироваться, побеждать. Пью — и выхожу из этой зависимости алкогольной. Такой же, как и вы. Простой, как носки потрепанные, — сказал Емельяненко.

Боец также поделился своим опытом борьбы с алкогольной зависимостью. Он рассказал, что обратился за помощью в реабилитационный центр, где после нескольких попыток и срывов смог преодолеть болезнь. Сейчас Емельяненко сам работает в этом центре и помогает другим людям, страдающим от зависимостей — игромании, наркомании и алкоголизма.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что Емельяненко постоянно рассуждает о разных спортсменах, хотя его побеждали даже блогеры. Он также усомнился в человеческих качествах самбиста.

До этого Федор Емельяненко был избран почетным президентом Союза ММА России. Новым главой организации стал председатель совета директоров АО «РСТ» Сергей Фатеев. Этот пост с декабря 2023-го по декабрь 2025 года занимал Виктор Дроздов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арабские шейхи с позором прогнали дроноводов Зеленского: при чем тут Россия
В российском регионе ввели запрет на съемку БПЛА
Украину ждет катастрофа, Ирак призвали к ответу, провал Орбана: что дальше
Новый «Универ», Ивлеева, молодая жена: как сейчас живет актер Сергей Пиоро
Американист раскрыл, какие цели США преследуют в войне против Ирана
Студент бросил мокасин в саркофаг Ленина и поплатился
Британский самолет-разведчик пролетел у границ России
Умер оператор фильма «Не было печали»
Трамп удалил картинку с изображением себя в образе Иисуса
Мадьяр захотел «заткнуть» государственные СМИ в Венгрии
Лихачев указал на проблемы с энергоснабжением ЗАЭС
Украинку осудили за «слив» данных о ТЦК через Viber
«Ничего не прячу»: Емельяненко сравнил себя с потрепанными носками
В Кремле рассказали, как завершилась встреча Путина с президентом Индонезии
«Шансов нет»: в Киеве заявили о новом враге Зеленского в Венгрии
Ученые заявили о приближении около 40 тыс. астероидов к Земле
Мадьяр раскрыл планы на отношения с Украиной
Пугачева восхитила фанатов праздничным снимком в мини-юбке
В Иране усомнились в способности США заблокировать Ормузский пролив
«А с остальными что?»: Захарова о выплатах нееврейским блокадникам в ФРГ
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

