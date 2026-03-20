Украина готова подписать соглашение о передаче беспилотных летательных аппаратов США при согласии американского лидера Дональда Трампа, сообщает «Новости.Live» со ссылкой на президента страны Владимира Зеленского. В обмен страна рассчитывает получить технологии и опыт американских специалистов.

Аналогичные процессы по сотрудничеству в области БПЛА уже ведутся с лидерами стран Ближнего Востока.

Ранее Зеленский заявил, что почти 230 украинских специалистов по борьбе с БПЛА находятся в странах Ближнего Востока. По его словам, которые приводит РБК-Украина, они работают в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.

До этого военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов заявил, что Киев, помогая Вашингтону и Тель-Авиву в противостоянии с Тегераном, стремится продемонстрировать лояльность Белому дому в расчете на его похвалу. Он отметил, что в то же время традиционные союзники США по блоку НАТО не просто не поддерживают ближневосточный конфликт, а категорически выступают против него.

До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что страна сожалеет в связи с тем, что Украиной руководит Зеленский. По его словам, Тегеран не имеет претензий к украинскому народу.