Почти 230 украинских специалистов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами находятся в странах Ближнего Востока, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит РБК-Украина, они работают в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Уже не 210, а 228 наших экспертов находятся в Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии. Работаем также с Кувейтом и Иорданией. Детали не буду разглашать, — сказал он.

Ранее военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов заявил, что Киев, помогая Вашингтону и Тель-Авиву в противостоянии с Тегераном, стремится продемонстрировать лояльность Белому дому в расчете на его похвалу. Он отметил, что в то же время традиционные союзники США по блоку НАТО не просто не поддерживают ближневосточный конфликт, а категорически выступают против него.

До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что страна сожалеет в связи с тем, что Украиной руководит Зеленский. По его словам, Тегеран не имеет претензий к украинскому народу.