20 марта 2026 в 14:27

Военэксперт ответил, зачем Зеленский втягивается в войну против Ирана

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Киев, помогая Вашингтону и Тель-Авиву в противостоянии с Тегераном, стремится продемонстрировать свою лояльность Белому дому в расчете на его похвалу, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов. Он отметил, что в то же время традиционные союзники США по блоку НАТО не просто не поддерживают ближневосточный конфликт, а категорически выступают против него.

Украина, помогая США и Израилю в войне против Ирана, хочет проявить свою лояльность Белому дому. В это время традиционные союзники США по блоку НАТО категорически против той линии, которую занял Дональд Трамп (президент Соединенных Штатов. — NEWS.ru). Также действия американского лидера критикуют Южная Корея и Япония, за что недавно досталось премьер-министру Санаэ Такаити в Овальном кабинете. В общем и целом, получается, что политика Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) направлена на то, чтобы США получше на них посмотрели, — пояснил Артамонов.

По его мнению, подобные действия свидетельствуют о глубоком мировоззренческом разрыве между подходом Киева и Москвы. Военный эксперт добавил, что если в России считают неизбежным надлом западной системы и конец империализма, то администрация Трампа и их союзники придерживаются противоположной логики.

Хочу отметить, какого мировоззрения придерживается Зеленский. Наш подход — конец империализма уже не за горами, так как идет надлом западной системы. У Трампа и НАТО он абсолютно другой. Они хотят задвинуть весь противостоящий им блок — Россию, Китай, Иран и КНДР. Зеленский в данном случае хочет поучаствовать в построении нового мира, — подытожил Артамонов.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что страна сожалеет в связи с тем, что Украиной руководит Зеленский. По его словам, Тегеран не имеет претензий к украинскому народу.

