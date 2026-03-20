20 марта 2026 в 17:47

Что известно о судьбе организатора пяти терактов в трех российских регионах

Суд приговорил организатора терактов в трех регионах России к 29 годам колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский суд заочно приговорил к 29 годам лишения свободы одного из организаторов серии терактов, произошедших в 2023 году в Белгородской, Брянской и Калужской областях — Дмитрия Антонюка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Он признан виновным в причастности к пяти терактам, включая подрывы мостов, железнодорожных путей и атаки дронов на военные объекты.

По данным следствия и суда, Антонюк действовал в интересах украинской спецслужбы. Он завербовал граждан России Дмитрия и Татьяну Туриевых, а также Максима Косяченко. По его поручению они приобретали и отправляли на Украину средства мобильной связи, которые впоследствии использовались диверсантами. Эти средства применялись при двух подрывах на железной дороге в Брянской области в мае 2023 года, а также при подрыве в Белгородской области в июне 2023 года, где произошло крушение поезда.

Кроме того, Антонюк с помощью сообщников организовал атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на объект Министерства обороны в Калужской области в августе 2023 года. Мужчина объявлен в международный розыск.

Ранее первый Западный окружной военный суд приговорил фигуранта дела о публичном оправдании теракта в «Крокус Сити Холле» к шести годам лишения свободы. Мужчина признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

теракты
приговоры
суды
Россия
