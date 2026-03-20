Набиуллина объяснила, почему стоит включить все банки в белый список Набиуллина: включение только трех банков в белый список нарушает конкуренцию

Все российские банки должны быть в белом списке Минцифры для доступности при ограничении интернета, заявила руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. По ее словам, включение в белый список только трех банков — ВТБ, ПСБ и Альфа-банка — это нарушение конкуренции.

Нахождение в списке белых сайтов означает серьезное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали. <...> Поэтому, на наш взгляд, все банки, которые имеют лицензию, должны быть там, — подчеркнула глава ЦБ.

Ранее она на ежегодной встрече с руководителями кредитных учреждений сообщила, что запуск платформы «Антидроп», создаваемой для противодействия мошенническим транзакциям, может состояться в 2027 году. По словам председателя ЦБ, регулятор заинтересован в скорейшем введении системы в действие, однако сроки реализации определяются двумя основными обстоятельствами.

Кроме того, Набиуллина заявила, что регулятор рассматривает возможность применения денежных санкций к кредитным организациям, затягивающим сроки ответа на запросы клиентов. По словам главы ЦБ, количество поступающих жалоб увеличивается, а в ряде случаев граждане вообще не дожидаются реакции от банков.