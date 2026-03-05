Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 12:33

ЦБ допустил штрафы для затягивающих рассмотрение обращений банков

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Центральный банк России не исключает введения штрафов для затягивающих рассмотрение обращений клиентов банков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, растет число жалоб от граждан, в некоторых случаях «ответов вовсе нет», сообщает ТАСС.

Сейчас мы работаем на уровне рекомендаций, как это часто бывает. Но если повторяющиеся нарушения будут, то банки получат предписания, в том числе штрафные. И мы будем раскрывать информацию об этом на нашем сайте, чтобы клиенты знали, где, как, к кому относятся, — сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявила, что объемы мошеннических операций в сфере кредитования в России сократились на 40% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. Руководитель регулятора связала позитивную динамику с эффективностью реализованных мер.

До этого глава Центробанка отмечала, что идея оставить только безналичный расчет в сделках с недвижимостью вызывает определенные опасения. По ее словам, есть вероятность, что цена в контрактах будет занижаться, а остальная часть — выплачиваться наличными.

