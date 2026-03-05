ЦБ допустил штрафы для затягивающих рассмотрение обращений банков

Центральный банк России не исключает введения штрафов для затягивающих рассмотрение обращений клиентов банков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, растет число жалоб от граждан, в некоторых случаях «ответов вовсе нет», сообщает ТАСС.

Сейчас мы работаем на уровне рекомендаций, как это часто бывает. Но если повторяющиеся нарушения будут, то банки получат предписания, в том числе штрафные. И мы будем раскрывать информацию об этом на нашем сайте, чтобы клиенты знали, где, как, к кому относятся, — сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявила, что объемы мошеннических операций в сфере кредитования в России сократились на 40% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. Руководитель регулятора связала позитивную динамику с эффективностью реализованных мер.

До этого глава Центробанка отмечала, что идея оставить только безналичный расчет в сделках с недвижимостью вызывает определенные опасения. По ее словам, есть вероятность, что цена в контрактах будет занижаться, а остальная часть — выплачиваться наличными.