20 февраля 2026 в 13:35

В Кремле раскрыли, что Путин обсудил с Набиуллиной

Песков: Путин и Набиуллина виделись в Кремле и обсудили служебные вопросы

Президент РФ Владимир Путин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина Президент РФ Владимир Путин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина виделись в Кремле накануне, 19 февраля, и обсудили служебные вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, состоялся ли разговор Путина и Набиуллиной, передает РИА Новости.

Они вчера виделись, им не надо было по телефону разговаривать, потому что Эльвира Набиуллина принимала участие в составе нашей делегации с нашими малагасийскими гостями, президентом Мадагаскара, и у них была возможность на полях пообщаться. Служебные вопросы, — сказал Песков.

Ранее президент России выразил намерение лично встретиться с Набиуллиной для обсуждения важного вопроса. Во время совещания с правительством по видеосвязи глава государства уточнил у нее сроки возвращения в Москву. В этот момент Набиуллина находилась в Екатеринбурге, где участвовала в форуме «Кибербезопасность в финансах».

До этого председатель Центробанка отметила, что скачок инфляции в январе 2026 года являлся временным и не повторится. По оценке руководителя ЦБ, максимальный уровень ценового давления и инфляционных ожиданий остался позади.

