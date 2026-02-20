Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 13:06

Песков заинтриговал ответом о поездке Путина в Китай

Песков заявил, что договоренности по срокам визита Путина в КНР не достигнуты

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
На данный момент конкретные сроки визита президента России Владимира Путина в Китай еще не согласованы, заявил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, он добавил, что о датах поездки Кремль проинформирует позднее, когда все договоренности будут окончательно оформлены.

Когда даты будут согласованы, мы вас проинформируем. Понимание, что в этом году визит состоится, есть, — сказал Песков.

Ранее ответ Путина на вопрос американского журналиста о возможной поддержке Китая в случае атаки на Тайвань вызвал восторг у жителей Поднебесной. Корреспондент пытался спровоцировать российского лидера и загнать его в ловушку. Прямая поддержка силового сценария дала бы Западу повод для новых нападок. Отказ от поддержки, в свою очередь, сыграл бы на руку США, которые стремятся поссорить Москву и Пекин. Однако Путин нашел элегантный выход. Он заявил, что ему ничего не известно о намерении КНР применять силу в отношении Тайваня.

До этого сообщалось, что после угроз американского президента Дональда Трампа ввести санкции против КНР из-за закупок российской нефти лидер РФ незамедлительно направил в Пекин секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу. Аналитики полагают, что этот шаг стал четким сигналом Вашингтону: угрозы не возымели действия. В материале подчеркивается, что реакция Москвы была не только молниеносной, но и неожиданной.

