Путин блистательно ответил на провокационный вопрос о Тайване

Ответ президента РФ Владимира Путина на провокационный вопрос американского журналиста о возможной помощи Москвы Пекину в случае атаки на Тайвань привел в восторг жителей Китая, пишет Sohu. Как говорится в статье, отказ от поддержки сыграл бы на руку США, стремящимся поссорить Москву и Пекин, а прямое одобрение дало бы Западу повод для новых нападок.

Однако корреспонденту американского телеканала не удалось загнать российского лидера в ловушку. Российский президент ответил, что ничего не знает о намерении КНР прибегнуть в отношении Тайваня к силовому сценарию. Более того, Путин тонко намекнул, что Поднебесная способна решить тайваньский вопрос мирными, политическими методами.

Путин блестяще обыграл ситуацию. Авторы издания отметили уверенную улыбку президента, который явно раскусил уловку репортера. Его ответ стал настоящим триумфом российской дипломатии.

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин жестко ответит на любые провокации, связанные с проблемой Тайваня. Он напомнил, что в качестве ответной меры на поставки оружия острову были введены санкции против 20 американских военных фирм и их 10 руководителей.