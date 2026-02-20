Вооруженные силы России поразили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, которой пользовались украинские военнослужащие, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, ВС РФ уничтожили цель при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, — говорится в сообщении.

Ранее расчет «Искандера» «Севера» уничтожил склады с ударными беспилотниками дальнего действия противника в районе Нежина. Как уточнил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых, украинские войска потеряли более 90 беспилотников и до двух взводов операторов.

Тем временем в Димитрове семеро украинских диверсантов были уничтожены при попытке обойти российские позиции и нанести удар с тыла. В операции приняли участие бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч». Им удалось выследить и ликвидировать противника.