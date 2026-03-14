14 марта 2026 в 04:17

Иран и «Хезболла» забросали Израиль ракетами

Tasnim: КСИР и «Хезболла» провели ракетную атаку на Израиль

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) провел ракетный обстрел Израиля, сообщило агентство Tasnim. Журналисты отметили, что атака была проведена совместно с шиитской организацией «Хезболла».

В материале указано, что бойцы армии Исламской Республики Иран, воздушно-космические и морские силы Корпуса стражей и «Хезболлы» провели 45-ю волну операции «Правдивое обещание — 4». Она прошла «совместно и успешно», указали журналисты.

Кроме того, стало известно, что иранская армия утром 12 марта атаковала базы Военно-воздушных сил Израиля Пальмахим и Увда. Еще один удар был нанесен по штаб-квартире службы внутренней безопасности ШАБАК.

До этого Иран провел кибератаку на систему железнодорожных путей в Израиле, в результате чего она оказалась выведена из строя. По информации агентства Fars, все железнодорожные станции больше не безопасны для использования. Также Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за атаку на стратегические объекты в ОАЭ. Ударам подверглось нефтяное месторождение в эмирате Фуджейра.

