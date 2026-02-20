Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 14:29

В Госдуме призвали стандартизировать льготы для ветеранов

Депутат Слуцкий выступил за стандартизацию льгот для ветеранов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России следует стандартизировать льготы, положенные ветеранам, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. В разговоре с 360.ru парламентарий подчеркнул, что нельзя допускать ситуацию, когда бойцы и их семьи получают другие льготы из-за проживания в определенном регионе.

Никаких так называемых региональных правил, никаких так называемых льгот по прописке, — пояснил парламентарий.

Слуцкий также уточнил, что партия выступает за нулевой процент по ипотеке на первое жилье или кредит на автомобиль отечественного производства для ветеранов специальной военной операции. Депутат отметил, что этих тезисов ЛДПР будет придерживаться вне зависимости от результатов выборов.

