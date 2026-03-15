МЧС раскрыло, какие силы брошены на поиски пропавшего в Звенигороде ребенка

Поиски третьего ребенка, пропавшего в Звенигороде, продолжаются, спасатели уже обследовали около 25 км дна, заявили в МЧС России. Пресс-служба ведомства добавила, что работы ведутся с использованием эхолотов и подводных камер.

С начала поисковой операции водолазы выполнили 126 погружений и проверили около 283 тыс. кв. м акватории Москвы-реки. В ведомстве также отметили, что организовано 15 постов визуального контроля за акваторией протяженностью 8 км. Кроме того, за последние сутки беспилотники обследовали с воздуха еще 10 км территории, а общий объем воздушной разведки с начала поисков достиг 120 км.

Ранее тело второго ребенка, пропавшего в Звенигороде, обнаружили водолазы. Тело мальчика нашли примерно в семи километрах от предполагаемого места, где дети могли провалиться под лед. Следователи планируют назначить необходимые экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщал, что семьям детей, провалившихся под лед в Звенигороде, оказывается вся необходимая помощь. По его словам, особое внимание уделяется психологической поддержке.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
