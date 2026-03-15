Появилась новая информация о беспрерывных атаках ВСУ на Москву

ПВО перехватила и сбила два БПЛА, летевших на Москву, а затем еще пять, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы. Согласно информации главы города, к данному моменту уничтожено 35 украинских беспилотников.

Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — следует из сообщения Собянина.

Атаки ВСУ начались в 10:19. Сначала ПВО перехватила четыре и 14 дронов соответственно. Позже число сбитых БПЛА достигло 28. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

Накануне, 14 марта, ПВО сбила по меньшей мере 65 беспилотников, летевших на Москву. По данным Собянина, украинская сторона начала попытки атаковать столицу с 12 часов дня с интервалами от 10 до 30 минут.

Ранее Белгород и прилегающий район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших среди населения нет. В результате удара серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.