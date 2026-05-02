Франция и НАТО хотят сформировать «ядерный кулак» против России

Белоусов: Франция формирует концепцию «ядерного кулака» НАТО против России

Андрей Белоусов
По инициативе Парижа создается концепция на укрепление так называемого «ядерного кулака», заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов. По его словам, концепция будет обращена против России и ее союзников.

По инициативе Франции реализуется концепция передового сдерживания, которая вкупе с развитием многолетней практики совместных ядерных миссий НАТО призвана укрепить «ядерный кулак», обращенный против России и ее союзников, — заявил он.

Белоусов отметил, что такие меры нацелены на усиление потенциала Европы. В то же время он говорил о росте ядерных потенциалов западной тройки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова развивать взаимодействие со всеми сторонами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в сфере ядерной энергетики. Российский лидер также обсуждал перспективы сотрудничества с США в экономической и энергетической сферах. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова стороны подтвердили интерес к выстраиванию торгово-инвестиционного взаимодействия.

