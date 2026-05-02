Франция и НАТО хотят сформировать «ядерный кулак» против России

По инициативе Франции реализуется концепция передового сдерживания, которая вкупе с развитием многолетней практики совместных ядерных миссий НАТО призвана укрепить «ядерный кулак», обращенный против России и ее союзников, — заявил он.

Белоусов отметил, что такие меры нацелены на усиление потенциала Европы. В то же время он говорил о росте ядерных потенциалов западной тройки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова развивать взаимодействие со всеми сторонами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в сфере ядерной энергетики. Российский лидер также обсуждал перспективы сотрудничества с США в экономической и энергетической сферах. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова стороны подтвердили интерес к выстраиванию торгово-инвестиционного взаимодействия.