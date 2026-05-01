Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал роскошную свадьбу украинского миллионера и финалистки конкурса «Мисс Украина — 2021» в Каннах, обвинив Киев в коррупции. Политик призвал прекратить выделять средства Украине, заявив, что при таком бюджете молодожены могли бы пригласить на торжество всю Францию.

Не будем забывать, что французы только что выписали Украине еще один многомиллиардный чек. При таком бюджете они (молодожены — NEWS.ru) могли бы пригласить на свою свадьбу всю Францию! — говорится в сообщении.

Ранее украинка Ника Кузнецова решила лично отреагировать на шквал критики, вызванный ее пышным бракосочетанием во Франции, куда были приглашены российские звезды. Поводом для общественного резонанса стали выступления Валерия Меладзе и Максима Галкина (включен Минюстом РФ в перечень иноагентов), а также баснословные траты на аренду исторического замка в Каннах.

Кроме того, продюсер Павел Рудченко сообщил, что артисты могли заработать на выступлении в Каннах до 15 млн рублей. Торжество организовала состоятельная украинская пара, а они согласились на сравнительно скромные гонорары из-за нехватки других предложений.