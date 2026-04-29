Названы гонорары Меладзе и Галкина за выступление на свадьбе украинцев

Певец Валерий Меладзе и шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могли получить от 15 млн рублей за выступление на роскошной свадьбе в Каннах, организованной состоятельной парой из Украины, сообщил в разговоре с aif.ru продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что оба артиста согласились на невысокие выплаты из-за дефицита предложений.

Гонорары могли быть порядка 15, может быть, в данном случае, 20 млн рублей. Не думаю, что Галкин или Меладзе сильно завысили свои личные гонорары на этом мероприятии, потому что у них, по сути, сейчас не так их много. Если Меладзе еще как-то гастролирует, то у Галкина вообще глухо, — сказал он.

Ранее стало известно, что певица Манижа (настоящее имя — Манижа Сангин) после возвращения в Россию берет за свои выступления примерно 1,6 млн рублей. В ее райдер входят молоко, вода, соки, батончики без сахара и рыбная нарезка. При этом певица намерена окончательно остаться в России, поскольку жизнь в Европе оказалась слишком дорогой.

До этого появилась информация, что гонорар российско-сербского актера Милоша Биковича, наиболее известного по главной роли в серии фильмов «Холоп», достигает 2 млн рублей за один съемочный день. По данным источника, длительность смены составляет порядка 12 часов.