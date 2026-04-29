Названы гонорары Меладзе и Галкина за выступление на свадьбе украинцев

Богачи из Украины заплатили Меладзе и Галкину не более 20 млн рублей за свадьбу

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Певец Валерий Меладзе и шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могли получить от 15 млн рублей за выступление на роскошной свадьбе в Каннах, организованной состоятельной парой из Украины, сообщил в разговоре с aif.ru продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что оба артиста согласились на невысокие выплаты из-за дефицита предложений.

Гонорары могли быть порядка 15, может быть, в данном случае, 20 млн рублей. Не думаю, что Галкин или Меладзе сильно завысили свои личные гонорары на этом мероприятии, потому что у них, по сути, сейчас не так их много. Если Меладзе еще как-то гастролирует, то у Галкина вообще глухо, — сказал он.

Ранее стало известно, что певица Манижа (настоящее имя — Манижа Сангин) после возвращения в Россию берет за свои выступления примерно 1,6 млн рублей. В ее райдер входят молоко, вода, соки, батончики без сахара и рыбная нарезка. При этом певица намерена окончательно остаться в России, поскольку жизнь в Европе оказалась слишком дорогой.

До этого появилась информация, что гонорар российско-сербского актера Милоша Биковича, наиболее известного по главной роли в серии фильмов «Холоп», достигает 2 млн рублей за один съемочный день. По данным источника, длительность смены составляет порядка 12 часов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Приморья рассказали, сколько туристов ожидают в летний сезон
Друзья погибшего на тракторе подростка раскрыли подробности трагедии
Британия отозвала аккредитацию дипломата России и вызвала посла в МИД
Журналист сравнил низкий рейтинг Стармера с Джонсоном накануне отставки
В России появится новая зона с казино
Песков ответил, планируется ли разговор Путина с президентом ОАЭ
«Из офшоров подтянуть»: Матвиенко обратилась к богатейшему человеку России
Петербургские врачи сконструировали клапан для сердца пациента
Появились подробности поджога дома Стармера украинцами
Обновить квартиру за выходные: что изменит ощущение от дома без ремонта
Глава Росатома назвал убийством гибель сотрудника ЗАЭС от удара ВСУ
Белоусов обратился к бойцам ВС РФ после освобождения Ильиновки
Путин раскрыл, готовы ли российские компании работать на рынке Конго
Психотерапевт перечислила плюсы занятия танцами
«Будут грабить»: экс-нардеп о налоговой реформе на Украине по требованию ЕС
Попова ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС
Раскрыто число торгующих просрочкой продавцов в России
IT-эксперт ответил, обоснованы ли опасения Маска об угрозе ИИ человечеству
Россиянам рассказали, как увеличилась доля онлайн-торговли
Полиция Бурятии изъяла арсенал огнестрельного оружия у местного жителя
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

