Раскрыт гонорар вернувшейся в Россию певицы Манижи

Певица Манижа (настоящее имя — Манижа Сангин) после возвращения в Россию берет за свои выступления примерно 1,6 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. При этом, как пишет источник, исполнительница продолжает зарабатывать на корпоративных мероприятиях за рубежом.

По информации канала, в ее райдер входят молоко, вода, соки, батончики без сахара и рыбная нарезка. При этом певица намерена окончательно остаться в России, поскольку жизнь в Европе оказалась слишком дорогой. В прошлом году, как говорится в публикации, она уже приезжала в Москву на лечение.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что россияне не должны забывать о скандальных заявлениях Манижи об СВО. Он считает, что артистка решила вернуться в Россию с целью заработать.

До этого стало известно, что компания стендап-комика Нурлана Сабурова погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой. В начале февраля знаменитости запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Долг кинокомпании «Сабр Продакшн» составлял 18,7 тыс. рублей.