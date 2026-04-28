«Нужно вспомнить о ее позиции»: продюсер о возвращении Манижи на сцену в РФ

Россияне не должны забывать о скандальных заявлениях певицы Манижи Сангин об СВО после ее возвращения в страну для заработка, высказался в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, общественности необходимо организовать резонанс, чтобы напомнить артистке и окружающим о той позиции, которую она занимала ранее.

Я надеюсь, что общественники помнят многое и в случае с возвращением Манижи в РФ смогут организовать определенный резонанс. Нужно вспомнить о ее позиции [касательно специальной военной операции]. Прошло время, и она вернулась в Россию, решив снова тут зарабатывать. Но людям нужно напомнить, что она говорила о террористах «Крокуса», об СВО. Если произойдут какие-то точечные события, то хотелось бы верить, что это по ошибке. И со временем все-таки эти события дадут общественный резонанс, который, в свою очередь, напомнит позицию Манижи, — сказал Рудченко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что деятели культуры, подписывавшие в начале спецоперации на Украине письма с ее осуждением, ничего не говорят против американо-израильской агрессии в отношении Ирана. Он подчеркнул, что такая избирательная позиция демонстрирует прямую зависимость совести этих людей от политической конъюнктуры.