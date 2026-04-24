Изгнанный из России на 50 лет комик погасил долг перед налоговиками

Компания стендап-комика Нурлана Сабурова погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС), свидетельствуют данные сервиса Rusprofile. В начале февраля знаменитости запретили въезд в Россию сроком на 50 лет.
Долг кинокомпании «Сабр Продакшн» составлял 18,7 тыс. рублей и был закрыт в первом квартале 2026 года. Также, по данным профиля компании, по итогам 2025 года фирма получила чистую прибыль в размере 14,3 млн рублей.
Тем временем стало известно, что комик Алексей Щербаков проводит неафишируемый тур по регионам. Гастроли проходят на фоне отмен концертов и снижения интереса зрителей. Вместо крупных площадок выбраны небольшие ДК в Алапаевске, Кунгуре, Кандалакше, Апатитах и Кыштыме. По информации журналистов, билеты стоимостью от 3 до 5,5 тыс. рублей продаются слабо, а в ряде городов остается до половины свободных мест.