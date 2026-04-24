Изгнанный из России на 50 лет комик погасил долг перед налоговиками

Компания Нурлана Сабурова погасила долг перед ФНС в размере 18 тыс. рублей

Компания стендап-комика Нурлана Сабурова погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС), свидетельствуют данные сервиса Rusprofile. В начале февраля знаменитости запретили въезд в Россию сроком на 50 лет.

Долг кинокомпании «Сабр Продакшн» составлял 18,7 тыс. рублей и был закрыт в первом квартале 2026 года. Также, по данным профиля компании, по итогам 2025 года фирма получила чистую прибыль в размере 14,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Сабуров не прекратил творческую деятельность . Он продолжает зарабатывать, выступая на частных мероприятиях в Казахстане. Гонорар Сабурова за 25-минутное выступление составляет 10 млн тенге (1,5 млн рублей).