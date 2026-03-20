Алексей Щербаков принял тяжелое решение после отмены всех концертов

Комик Алексей Щербаков проводит неафишируемый тур по регионам, сообщил Telegram-канал Mash. Гастроли проходят на фоне отмен концертов и снижения интереса зрителей.
Вместо крупных площадок выбраны небольшие ДК в Алапаевске, Кунгуре, Кандалакше, Апатитах и Кыштыме. По информации канала, билеты стоимостью от 3 до 5,5 тыс. рублей продаются слабо, а в ряде городов остается до половины свободных мест.
Первое выступление запланировано в Алапаевске, куда артист уже выехал с командой. В Кыштыме концерт на 14 апреля отменен, несмотря на попытки организаторов сохранить шоу.
Организацией тура занимается компания, работавшая с комиками Нурланом Сабуровым, Викторией Складчиковой, Гариком Мартиросяном и другими артистами. По итогам прошлого года ее доход сократился на 70%.
Ранее стало известно, что в Москве отменили сольный концерт Щербакова. Выступление планировалось на 2 апреля в концертном зале «Москва». Директор российского комика Дмитрий Матюнин отказался комментировать отмену выступлений.