Трампа атаковала злая пчела

Президент США Дональд Трамп столкнулся с неожиданной атакой от пчелы во время общения с журналистами на территории Белого дома. Это случилось в пятницу, когда американский лидер отвечал на вопросы, связанные, в том числе, с темой Ирана.

В этот момент рядом с Трампом появилось насекомое. Президент сначала пытался не обращать внимания. Но она назойливо продолжала донимать американского лидера. Тогда он несколько раз отмахнулся от пчелы и назвал ее «злой».

Это была злая пчела! — заявил Трамп.

Инцидент длился недолго и не повлиял на общение с прессой. Однако, пребывание насекомых там не случайно.

Как отмечается, на территории Белого дома действительно содержатся ульи. Один из них был установлен в конце апреля по инициативе первой леди США Меланьи Трамп. Улей выполнен в форме здания президентской резиденции.

