«Нужно увереннее начинать»: «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в РПЛ

1 мая в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялось предпоследнее московское дерби сезона между «Локомотивом» и «Динамо». Как коллективы сыграли в первом круге, с каким счетом завершился матч, что сказали тренеры — в материале NEWS.ru.

Как «Локомотив» и «Динамо» сыграли в первом круге

Первая встреча этих команд стала одной из самых ярких в первом круге. Уже на первой минуте полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев открыл счет в матче, а в середине тайма Иван Сергеев и Бителло вывели бело-голубых вперед. Позже отличился Алексей Батраков, и команды ушли на перерыв при равенстве — 2:2. Итоговую победу увезли с «ВТБ Арены» именно железнодорожники: на голы Николая Комличенко, Дмитрия Воробьева и Александра Руденко динамовцы ответили лишь точным ударом Максима Осипенко с пенальти. Итоговый счет — 5:3 в пользу «Локомотива».

С каким счетом завершился матч «Локомотив» — «Динамо»

Первый момент на правах хозяина совершили красно-зеленые. На 14-й минуте Батраков отдал классную разрезающую передачу в штрафную на Пруцева. Данил прострелил, но его прервал Осипенко. Мяч полетел в створ ворот «Динамо», но заваливающийся в другую сторону вратарь Курбан Расулов успел «отстегнуть ногу» и переправить снаряд выше ворот.

Бело-голубые свой первый момент сразу же реализовали. На 24-й минуте после подачи с углового выше всех выпрыгнул защитник Николас Маричаль и отправил мяч в сетку ворот Антона Митрюшкина. Уругваец является самым результативным игроком обороны в сезоне РПЛ — сегодняшний гол стал для него пятым. Остаток первого тайма «Локомотив» провел в атаке, а Воробьев успел попасть в штангу.

А вот во втором железнодорожники бросились с места в карьер. В перерыве Михаил Галактионов выпустил полузащитника Зелимхана Бакаева, который и отдал первый пас в голевой атаке. Он адресовал мяч Воробьеву, Дмитрий покатил назад Батракову, Алексей нашел в центре штрафной открытого Артем Карпукаса, а хавбек уже не оставил шансов Расулову. «Локомотив» сразу же мог выйти вперед. Через 40 секунд Бакаев снова оказался в штрафной, отдал на Воробьева, но Дмитрий снова попал в штангу. Руденко пытался добить, но не смог подстроиться нанести акцентированный удар, и защита «Динамо» успешно вынесла мяч.

Динамовцы атаковали редко, но метко. На 65-й минуте после очередного углового снова Маричаль оказался один, и Митрюшкину пришлось вытаскивать мяч из-под штанги. Свой мини-шанс имел и Комличенко: Бакаев пытался вывести нападающего на рандеву с вратарем, но тот оказался в небольшом офсайде.

Итоговый счет — 1:1. «Локомотив» воспользовался осечкой претендующего на бронзу «Спартака» (красно-белые уступили «Крыльям Советов» 1:2), но не сполна. «+2» за два тура до конца, но красно-зеленых ждут матчи с «Балтикой» (дома) и ЦСКА (на выезде). «Динамо» догоняет идущий седьмым «Рубин» (39 очков), но казанцы матч 28-го тура проведут сегодня днем.

Что говорили тренеры после игры

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что команде следует увереннее начинать матчи. Специалист заявил, что в первом тайме присутствовала нервозность.

«В первом тайме у Воробьева стопроцентный шанс, еще были выходы. К сожалению, со стандарта пропустили. Считаю, что второй тайм по уровню организации, по напористости, по состоянию мы добавили, включились. Очень был приличный тайм в нашем исполнении. Могли забивать второй мяч», — сказал Галактионов.

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев заявил, что его команда допустила много необоснованных потерь. Специалист отметил, что футболистам не хватало последнего паса, когда возникали подходы к воротам соперника.

«Сначала надо выдохнуть, пересмотреть матч полностью и проанализировать его. Конечно, всегда хочется побеждать. Мы наигрываем стандарты на тренировках, и это приносит свои плоды. Нико хорошо играет вверху. У него есть определенная точка, в которую он должен идти, есть хорошие подачи, поэтому он и забивает. Во втором тайме пропустили гол, занервничали. Кое‑что не получилось», — сказал Гусев.

