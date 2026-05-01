«Динамо» лишилось спортивного директора

Рафик Якубов покинул пост спортивного директора московского «Динамо», который он занимал с мая 2025 года, о чем официально сообщила пресс-служба клуба КХЛ. Специалист завершил работу по собственному желанию.

Кадровое решение последовало за неудачным выступлением команды в текущем сезоне. В нынешнем розыгрыше чемпионата бело-голубые заняли лишь седьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина коллектив потерпел сокрушительное поражение от минского «Динамо», проиграв серию «всухую» со счетом 0–4. Ранее Якубов успешно работал на руководящих должностях в таких клубах, как «Ак Барс», СКА и «Лада».

Ранее стало известно, что новым главным тренером хоккейного клуба «Динамо» назначен Леонид Тамбиев, который в прошлом сезоне работал в тренерском штабе СКА. Пресс-служба бело-голубых официально подтвердила его вступление в должность на сезон-2026/27, опровергнув слухи о возможном назначении Романа Ротенберга.

До этого Ротенберг бросил вызов сборной США по хоккею. Он выразил надежду, что россияне и американцы встретятся на Олимпийских играх — 2030.