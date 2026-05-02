02 мая 2026 в 00:14

Трамп заявил о перестройке войск на Ближнем Востоке

Трамп: Минобороны США продолжит менять структуру войск на Ближнем Востоке

Министерство обороны США продолжит обновлять структуру своих сил на Ближнем Востоке по мере необходимости, говорится в послании американского президента Дональда Трампа. Обращение адресовано спикеру палаты представителей конгресса Майку Джонсону.

В письме подчеркиваются проводимые усилительные меры по обеспечению «прочного мира». Несмотря на результаты операции США против Ирана, который Белый дом обозначил, как успешные, угроза в регионе остается значительной.

Трамп заявил, что в связи с этим Пентагон продолжает корректировать структуру своих сил в отдельных странах. Изменения будут проводиться тогда, когда это будет необходимо и целесообразно, говорится в сообщении. В документе уточняется, что целью таких действий будет противодействие угрозам, а также защита Соединенных Штатов, их союзников и партнеров.

Ранее Трамп заявил, что предпочел бы не возобновлять боевые действия на территории Ирана. По его словам, такая позиция более человечная. Однако он считает, что это лишь один из вариантов развития событий.

Медведчук назвал участников подготовки теракта в Одессе
На юге Украины после взрывов начался пожар и проблемы с электричеством
«Нужно увереннее начинать»: «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в РПЛ
Самый большой позор: как США придумали бен Ладена, а потом убили его
США приступили к выводу войск из Германии
В Дубае отменили порог инвестиций для ВНЖ через жилье
Критика Тарасовой, Тутберидзе, трудности брака: как сейчас живет Трусова
Страны Балтии предупредили о последствиях при открытии неба для дронов ВСУ
Германию обвинили в молчании о «терроризме» вокруг «Северных потоков»
Трамп заявил о перестройке войск на Ближнем Востоке
Измены жене, ссора с сыном, свой клуб с Месси в составе: как живет Бекхэм
Особняк за 95 млн, мечты о Голливуде, брак: как живет Александр Петров
Ученые раскрыли секрет «маленьких красных точек» в космосе
Почти все населенные пункты Запорожской области остались без света
Умерла звезда «Папиных дочек» и «Моей прекрасной няни»
Трусова призналась, что брак лишил ее покоя
В Дагестане легковушка вылетела на встречку и врезалась в фуру
Трамп заявил о возможном выводе войск США из Италии и Испании
В Новосибирской области загорелся ТЦ «Апельсин»
В вузах России могут заморозить цены на обучение
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

