Трамп заявил о перестройке войск на Ближнем Востоке

Министерство обороны США продолжит обновлять структуру своих сил на Ближнем Востоке по мере необходимости, говорится в послании американского президента Дональда Трампа. Обращение адресовано спикеру палаты представителей конгресса Майку Джонсону.

В письме подчеркиваются проводимые усилительные меры по обеспечению «прочного мира». Несмотря на результаты операции США против Ирана, который Белый дом обозначил, как успешные, угроза в регионе остается значительной.

Трамп заявил, что в связи с этим Пентагон продолжает корректировать структуру своих сил в отдельных странах. Изменения будут проводиться тогда, когда это будет необходимо и целесообразно, говорится в сообщении. В документе уточняется, что целью таких действий будет противодействие угрозам, а также защита Соединенных Штатов, их союзников и партнеров.

Ранее Трамп заявил, что предпочел бы не возобновлять боевые действия на территории Ирана. По его словам, такая позиция более человечная. Однако он считает, что это лишь один из вариантов развития событий.