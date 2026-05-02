День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 01:44

В России назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

Белоусов: урегулирование на Украине требует отказа НАТО от планов поражения РФ

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Урегулирование конфликта на Украине возможно при условии отказа НАТО от курса на стратегическое поражение России, заявил представитель МИД РФ Андрей Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО. В Европе продолжается интенсивная ремилитаризация, добавил он.

По его словам, этот процесс сопровождается поставками вооружений Киеву, включая смертоносные системы. Он подчеркнул, что ситуация развивается на фоне наращивания военного потенциала в Европе.

Ранее бывший начальник штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге заявил: никакой внятной стратегии у Евросоюза по завершению конфликта на Украине на сегодняшний день попросту не просматривается. По его словам, реальную помощь Киеву продолжает оказывать лишь весьма ограниченный круг государств, однако даже у них отсутствует видение дальнейших шагов.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц во время посещения школы в Марсберге высказал мнение, что Украине, возможно, придется смириться с уступкой части территории ради перспектив вступления в Евросоюз. Он заявил, что в какой-то момент Киев подпишет соглашение о прекращении огня, а затем и мирный договор с Россией.

Мир
Украина
Россия
Андрей Белоусов
НАТО
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.