В России назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

Урегулирование конфликта на Украине возможно при условии отказа НАТО от курса на стратегическое поражение России, заявил представитель МИД РФ Андрей Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО. В Европе продолжается интенсивная ремилитаризация, добавил он.

По его словам, этот процесс сопровождается поставками вооружений Киеву, включая смертоносные системы. Он подчеркнул, что ситуация развивается на фоне наращивания военного потенциала в Европе.

Ранее бывший начальник штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге заявил: никакой внятной стратегии у Евросоюза по завершению конфликта на Украине на сегодняшний день попросту не просматривается. По его словам, реальную помощь Киеву продолжает оказывать лишь весьма ограниченный круг государств, однако даже у них отсутствует видение дальнейших шагов.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц во время посещения школы в Марсберге высказал мнение, что Украине, возможно, придется смириться с уступкой части территории ради перспектив вступления в Евросоюз. Он заявил, что в какой-то момент Киев подпишет соглашение о прекращении огня, а затем и мирный договор с Россией.