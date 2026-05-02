Урегулирование конфликта на Украине возможно при условии отказа НАТО от курса на стратегическое поражение России, заявил представитель МИД РФ Андрей Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО. В Европе продолжается интенсивная ремилитаризация, добавил он.
По его словам, этот процесс сопровождается поставками вооружений Киеву, включая смертоносные системы. Он подчеркнул, что ситуация развивается на фоне наращивания военного потенциала в Европе.
Ранее бывший начальник штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге заявил: никакой внятной стратегии у Евросоюза по завершению конфликта на Украине на сегодняшний день попросту не просматривается. По его словам, реальную помощь Киеву продолжает оказывать лишь весьма ограниченный круг государств, однако даже у них отсутствует видение дальнейших шагов.
До этого канцлер Германии Фридрих Мерц во время посещения школы в Марсберге высказал мнение, что Украине, возможно, придется смириться с уступкой части территории ради перспектив вступления в Евросоюз. Он заявил, что в какой-то момент Киев подпишет соглашение о прекращении огня, а затем и мирный договор с Россией.