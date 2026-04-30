День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 13:08

В Европе признались об отсутствии плана по завершению конфликта на Украине

Экс-начальник штаба Минобороны ФРГ Ланге заявил, что у ЕС нет плана по Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Никакой внятной стратегии у Евросоюза по завершению конфликта на Украине на сегодняшний день попросту не просматривается, заявил бывший начальник штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге в интервью изданию «РБК-Украина». По его словам, реальную помощь Киеву продолжает оказывать лишь весьма ограниченный круг государств, однако даже у них отсутствует видение дальнейших шагов.

Если посмотреть на практическую поддержку Киева, то лишь небольшая группа европейских стран на самом деле поддерживает ее, и они не имеют четкого представления, куда двигаться дальше, — сказал он.

Ланге раскритиковал сложившийся подход, при котором все сводится к наращиванию военных поставок и пассивному ожиданию саморазрешения ситуации.

Европа
Германия
Евросоюз
конфликты
Украина
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.