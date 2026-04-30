Стало известно, что Украине хотят предложить вместо вступления в ЕС

Евросоюз хочет предложить Украине урезанную интеграцию вместо полноценного вступления в содружество, пишет издание Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов. По его информации, для Киева готовят «пакет краткосрочных привилегий».

В материале говорится, что на такое решение в Европе решили пойти после того, как столицы отклонили планы ускоренного вступления Украины в ЕС. Новая идея подразумевает присоединение Киева к отдельным сегментам общего европейского рынка, способам финансирования и политическим институтам.

Ранее западные СМИ писали, что надежды Украины на получение членства в НАТО в обозримом будущем окончательно мертвы. Это связано с враждебным отношением действующего президента США к вопросу расширения Североатлантического альянса за счет Киева. По данным журналистов, перспективы вступления в НАТО были минимальными еще при предыдущей американской администрации.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц во время посещения школы в Марсберге высказал мнение, что Украине, возможно, придется смириться с уступкой части территории ради перспектив вступления в Евросоюз. Он заявил, что в какой-то момент Киев подпишет соглашение о прекращении огня, а затем и мирный договор с Россией.