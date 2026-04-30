Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 09:23

Стало известно, что Украине хотят предложить вместо вступления в ЕС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз хочет предложить Украине урезанную интеграцию вместо полноценного вступления в содружество, пишет издание Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов. По его информации, для Киева готовят «пакет краткосрочных привилегий».

В материале говорится, что на такое решение в Европе решили пойти после того, как столицы отклонили планы ускоренного вступления Украины в ЕС. Новая идея подразумевает присоединение Киева к отдельным сегментам общего европейского рынка, способам финансирования и политическим институтам.

Ранее западные СМИ писали, что надежды Украины на получение членства в НАТО в обозримом будущем окончательно мертвы. Это связано с враждебным отношением действующего президента США к вопросу расширения Североатлантического альянса за счет Киева. По данным журналистов, перспективы вступления в НАТО были минимальными еще при предыдущей американской администрации.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц во время посещения школы в Марсберге высказал мнение, что Украине, возможно, придется смириться с уступкой части территории ради перспектив вступления в Евросоюз. Он заявил, что в какой-то момент Киев подпишет соглашение о прекращении огня, а затем и мирный договор с Россией.

Евросоюз
вступление
Украина
интеграция
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.