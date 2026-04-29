На Западе «убили» надежды Киева на вступление в НАТО The Economist назвал мертвыми надежды Украины на вступление в НАТО

Надежды Украины на получение членства в НАТО в обозримом будущем окончательно мертвы, пишет журнал The Economist со ссылкой на неназванные западные источники. По данным издания, перспективы вступления Киева в Североатлантический альянс были минимальными еще при предыдущей американской администрации.

Как отмечается в статье, экс-президент США Джо Байден всегда относился к этой идее с большим скептицизмом. Однако остававшиеся у украинской стороны надежды, по словам собеседников журнала, «были окончательно убиты» после прихода к власти нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Речь идет о враждебном отношении действующего президента США к вопросу расширения Североатлантического альянса за счет Украины, пояснили источники. Такая позиция американского лидера сделала членство Киева в организации практически невозможным на данном историческом этапе.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украины не будет в НАТО. По его словам, с членством в Европейском союзе у Киева тоже будут проблемы.

Прежде президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Киев может отказаться от вступления в НАТО в качестве компромисса в рамках переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, это возможно, если «США и ЕС дадут гарантии безопасности».