14 декабря 2025 в 15:51

Зеленский назвал условие для отказа Украины от вступления в НАТО

Зеленский намекнул, что Киев откажется от членства в НАТО в качестве компромисса

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Киев может отказаться от вступления в НАТО в качестве компромисса в рамках переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», это возможно, если «США и ЕС дадут гарантии безопасности».

Основным желанием Украины было вступление в НАТО. Это были бы реальные гарантии безопасности, но их европейские партнеры и США не поддержали, — сказал он.

Ранее Зеленский сообщил о своем прибытии в Берлин. Он отметил, что в рамках визита намерен провести встречу с американской делегацией и обсудить с ней гарантии безопасности для Киева.

До этого Зеленский подтвердил, что встретится со спецпосланником и старшим советником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине 14 декабря. Он также анонсировал переговоры с немецким канцлером Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия предельно ясно изложила свою позицию по мирному урегулированию на Украине и она была принята американской стороной. По его словам, Москва пока не получала конкретных предложений от ЕС и Киева, однако ожидает, что их вклад вряд ли будет конструктивным.

Украина
Владимир Зеленский
мирные переговоры
НАТО
гарантии безопасности
