14 декабря 2025 в 15:43

Зеленский прилетел в Берлин

Зеленский прибыл в Берлин для встречи с американской делегацией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, о чем сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, в рамках визита он проведет встречу с американской делегацией и обсудит с ней гарантии безопасности для Киева.

Уже в Германии. Сегодня в плане — встреча с американской переговорной командой. Фокусируемся на том, как надежно гарантировать безопасность для Украины <...> Рассчитываем на конструктивные переговоры, — написал украинский лидер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выигравший президентские выборы на Украине в 2019 году Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгами о мире, но вместо этого продолжил нарушать минские договоренности. По его словам, политик своими действиями лишь приближал конфликт.

До этого Зеленский подтвердил, что встретится со спецпосланником и старшим советником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине 14 декабря. Он также анонсировал переговоры с немецким канцлером Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами.

