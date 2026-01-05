На Западе высказались о связи России с атакой США на Венесуэлу

На Западе высказались о связи России с атакой США на Венесуэлу Дизена поразили западные СМИ, связавшие Россию с операцией США в Венесуэле

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал западные СМИ за попытку связать Россию с американской операцией в Венесуэле. В соцсети X он указал на то, что даже в событиях, не имеющих к стране отношения, проводят аналогии.

Даже когда это абсолютно не имеет отношения к России, они все равно могут связать это с Россией, — написал он.

Ранее Дизен также раскритиковал западные СМИ за освещение ударов Соединенных Штатов по Венесуэле, обвинив их в лицемерии. По его словам, реакция медиа была бы иной, если бы аналогичные действия совершило государство, воспринимаемое как противник Запада.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что позиция Европейского союза в связи с силовой операцией США вызывает вопросы. Он обвинил Брюссель в лицемерии и неспособности действовать. По мнению словацкого лидера, объединение обладает достаточным потенциалом, чтобы выступить против грубого нарушения международного права, однако не делает этого, оставаясь непригодным для подобных действий.