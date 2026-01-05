Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 16:02

На Западе высказались о связи России с атакой США на Венесуэлу

Дизена поразили западные СМИ, связавшие Россию с операцией США в Венесуэле

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал западные СМИ за попытку связать Россию с американской операцией в Венесуэле. В соцсети X он указал на то, что даже в событиях, не имеющих к стране отношения, проводят аналогии.

Даже когда это абсолютно не имеет отношения к России, они все равно могут связать это с Россией, — написал он.

Ранее Дизен также раскритиковал западные СМИ за освещение ударов Соединенных Штатов по Венесуэле, обвинив их в лицемерии. По его словам, реакция медиа была бы иной, если бы аналогичные действия совершило государство, воспринимаемое как противник Запада.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что позиция Европейского союза в связи с силовой операцией США вызывает вопросы. Он обвинил Брюссель в лицемерии и неспособности действовать. По мнению словацкого лидера, объединение обладает достаточным потенциалом, чтобы выступить против грубого нарушения международного права, однако не делает этого, оставаясь непригодным для подобных действий.

СМИ
Венесуэла
атаки
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Симптом глубокой деградации»: политолог об отставке Малюка
Звезду «Клюквенного щербета» задержали в ходе наркорейда
В России усилят поддержку семей с детьми
«Обжорка и пьянка»: в РПЦ дали совет, как провести Рождество
Орбан призвал не сравнивать СВО и операцию США в Венесуэле
Молодой возлюбленный, отказ Табакову, выкидыш: как живет Ирина Пегова
Назначен новый главный тренер «Спартака»
Жителям Татарстана увеличили выплаты за службу по контракту
В Швейцарии заморозили счета Николаса Мадуро
Жаркая ночь на Украине, ВСУ сидят без воды: новости СВО на вечер 5 января
ФБР участвовало в захвате президента Венесуэлы
Средства ПВО сбили 50 БПЛА над российскими регионами
«Гренландия — это союзник США»: в ЕК попытались заступиться за Данию
В России потребовали от ООН осудить атаку ВСУ в Хорлах
Росфинмониторинг предупредил о новой схеме мошенников
Политолог ответил, кто стоит за кадровыми перестановками во власти Украины
Приставы взыскали с работодателей 6 млрд рублей за долги по зарплате
Глава Первоуральска рассказал о судьбе жильцов дома после взрыва газа
Провал «Хьюстонского проекта»: что предсказал Жириновский об окончании СВО
В Британии раскрыли, знали ли нефтяные гиганты о планах США против Мадуро
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.