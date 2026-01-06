В ГД рассказали о графике сокращенных недель в 2026 году

В 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель, при этом шестидневных рабочих недель не будет, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»). Такой график связан с выпадением государственных праздников на будние дни.
Депутат пояснила, что производственный календарь на будущий год уже сформирован. В общей сложности в 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней.
Дело в том, что в производственном календаре на 2026 год не предусмотрены длинные рабочие недели, аналогичные тем, что были в конце октября — начале ноября 2025 года, — указала Стенякина.
Короткие недели будут в феврале, марте, апреле, мае, июне, ноябре и декабре. Например, в феврале отдых продлится с 21-го по 23-е число, а работать нужно будет всего четыре дня — с 24-го по 27-е.
Ноябрьская четырехдневная рабочая неделя будет разделена на две части, а последняя неделя декабря станет самой короткой — в ней запланировано всего три рабочих дня. Государственные праздники 4 ноября и 31 декабря также будут нерабочими.
Ранее сообщалось, что в 2027 году ситуация «немного изменится». По предварительным расчетам, в нем появится одна шестидневная неделя, когда суббота, 13 ноября, станет рабочим днем. Это связано с четырехдневным отдыхом накануне — с 4 по 7 ноября.