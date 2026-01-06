Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 03:26

В ГД рассказали о графике сокращенных недель в 2026 году

Депутат Стенякина: россиян в 2026 году ждет семь сокращенных рабочих недель

Фото: Shutterstock|FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель, при этом шестидневных рабочих недель не будет, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»). Такой график связан с выпадением государственных праздников на будние дни.

Депутат пояснила, что производственный календарь на будущий год уже сформирован. В общей сложности в 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней.

Дело в том, что в производственном календаре на 2026 год не предусмотрены длинные рабочие недели, аналогичные тем, что были в конце октября — начале ноября 2025 года, — указала Стенякина.

Короткие недели будут в феврале, марте, апреле, мае, июне, ноябре и декабре. Например, в феврале отдых продлится с 21-го по 23-е число, а работать нужно будет всего четыре дня — с 24-го по 27-е.

Ноябрьская четырехдневная рабочая неделя будет разделена на две части, а последняя неделя декабря станет самой короткой — в ней запланировано всего три рабочих дня. Государственные праздники 4 ноября и 31 декабря также будут нерабочими.

Ранее сообщалось, что в 2027 году ситуация «немного изменится». По предварительным расчетам, в нем появится одна шестидневная неделя, когда суббота, 13 ноября, станет рабочим днем. Это связано с четырехдневным отдыхом накануне — с 4 по 7 ноября.

работа
недели
праздники
графики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На жилой дом в Твери рухнули обломки беспилотника ВСУ
Россиян предупредили о «рождественских» мошенниках
Минздрав назвал средний возраст рождения ребенка в России
SHOT сообщил о серии взрывов над Пензой
Россиян предупредили о новых штрафах за тонировку машин
В ГД рассказали о графике сокращенных недель в 2026 году
Трамп раскрыл детали сотрудничества с Венесуэлой
Отказ от сына и внуков, «Сваты», Зеленский: как живет Анатолий Васильев
Бедный район Каракаса лишился жилого дома из-за США
США не объяснили ООН, зачем атаковали Венесуэлу
В Ленобласти сбили дрон ВСУ
Рейтинг Трампа вырос на три процента
Трамп высказался о вероятном проведении выборов в Венесуэле
Пьяный мужчина в Ленобласти обстрелял машину скорой помощи
На Украине проведены очередные кадровые перестановки в СБУ
Здоровье, личная жизнь, мнение об СВО: как живет Алексей Маклаков
Пентагон нацелился на глобальное превосходство ВМС США в мире
Небо «закрылось» для полетов еще над одним российским аэропортом
Командир расчета БПЛА в одиночку ликвидировал 45 украинских солдат
США определили дедлайн для установления контроля над Гренландией
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.