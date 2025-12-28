Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 02:21

В Госдуме напомнили, когда россиян ожидает следующая шестидневка

Депутат Бессараб: россияне больше года будут работать без шестидневок

Фото: Shutterstock|FOTODOM
Наступающий 2026 год в России обещает быть благоприятным для работающих граждан с точки зрения баланса труда и отдыха, рассказала в беседе с ТАСС член думского комитета по труду Светлана Бессараб. По словам депутата, в предстоящем году не запланировано ни одной шестидневной рабочей недели.

В предстоящем году не планируется ни одной шестидневной рабочей недели. Количество рабочих дней составит 247, а выходных и праздничных — 118, и это еще без учета 28-дневного отпуска в календарных днях, — отметила Бессараб.

Однако, как пояснила парламентарий, в 2027 году ситуация «немного изменится». По предварительным расчетам, в нем появится одна шестидневная неделя, когда суббота, 13 ноября, станет рабочим днем. Это связано с четырехдневным отдыхом накануне — с 4 по 7 ноября.

Официальный производственный календарь на 2027 год будет утверждеен и опубликован в конце 2026 года. Но пока россиянам гарантирован как минимум год без шестидневок, что должно положительно сказаться на режиме труда и отдыха после того, как последняя шестидневная неделя была зафиксирована в конце октября — начале ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что введение шестидневной рабочей недели может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья и демографии в России. Проблему кадрового дефицита ученые советуют решать иными методами.

