27 декабря 2025 в 07:25

Ученый предположил, как на россиян повлияет шестидневная рабочая неделя

Ляшок: шестидневная рабочая неделя негативно отразится на жизни россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Введение шестидневной рабочей недели может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья и демографии в России, заявил в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок, комментируя идею академика РАН Геннадия Онищенко. Эксперт считает, что проблему кадрового дефицита следует решать иными методами.

Увеличение продолжительности еженедельного рабочего времени потребует значительных изменений в трудовом законодательстве и в целом негативно отразится на многих аспектах жизни населения — вырастет число больничных и в целом уровень смертности, может снизиться рождаемость, — сказал Ляшок.

Он отметил, что Трудовой кодекс допускает шестидневный график при соблюдении 40-часовой нормы и гарантий отдыха, но популярность пятидневки обусловлена ее удобством и устоявшейся практикой. Мировая тенденция последнего столетия направлена на сокращение, а не увеличение рабочего времени.

По его мнению, ключом к решению проблемы нехватки кадров должно стать повышение производительности труда, а не дополнительная нагрузка на уже работающих россиян. Инициатива о переходе на шестидневку противоречит как глобальным трендам, так и фундаментальным интересам сохранения здоровья и благополучия населения, подчеркнул он.

Ранее Онищенко предложил, чтобы Россия перешла на шестидневную рабочую неделю. По его мнению, это изменение не будет иметь отрицательных последствий для здоровья населения.

