«Давно пора»: Онищенко озвучил мнение о шестидневной рабочей неделе Онищенко заявил, что России пора перейти на шестидневную рабочую неделю

России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, на здоровье граждан это не окажет никакого негативного эффекта.

Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья — никаких проблем, — сказал Онищенко.

Ранее стало известно, что в 2026 году россиян ждет семь сокращенных недель. Это связано с числом праздников. В феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 числа в честь Дня защитника Отечества, поэтому рабочими станут четыре дня с 24 по 27 число. Затем короткая неделя ожидается в марте с 10 по 13 число, 27–30 апреля, а также 12–15 мая и 8–11 июня. Днями отдыха также станут дни 4 ноября и 31 декабря 2026 года.

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов, комментируя предложение КПРФ ввести 30-часовую рабочую неделю, сообщил, что это приведет к сокращению зарплат. Он выразил мнение, что изменения сильнее всего затронут граждан, получающих выплаты по сдельной системе.