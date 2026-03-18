18 марта 2026 в 13:35

Решетников назвал главные вызовы для роста экономики России

Бюджетные ограничения предприятий и снижение рентабельности предприятий стали вызовами для роста российской экономики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, которые передает корреспондент MEWS.ru, угрозу также представляют замедление экономики и инвестирования.

Из внешних вызовов — это нарастающие санкционные ограничения, торговые войны и геополитические конфликты. Из внутренних — это бюджетные ограничения, усиление конкуренции, в том числе с импортом на внутреннем рынке, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций, — подчеркнул Решетников.

Ранее министр подчеркнул, что отраслевые программы могут создать более 3 млн дополнительных кадровых ресурсов в экономике. Эти резервы планируется использовать для закрытия дефицита специалистов в отраслях.

Также он сообщил, что Правительство России переходит к стратегическому перераспределению бюджетных средств в пользу наиболее перспективных отраслей. По словам Решетникова, государственная поддержка будет сфокусирована на тех направлениях, которые способны стать драйверами развития страны в будущем.

