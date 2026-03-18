Решетников оценил число новых рабочих кадров в России

Отраслевые программы могут создать более 3 млн дополнительных кадровых ресурсов в экономике, заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников. Эти резервы планируется использовать для закрытия дефицита специалистов в отраслях и переобучения для других секторов, передает корреспондент NEWS.ru.

Сейчас мы завершаем целевые оценки, сколько в экономике появится дополнительных кадровых ресурсов за счет реализации отраслевых программ. Предварительная цифра по поручению комиссии мы такие оценки сделали, это более 3 млн человек. Это резервы, которые смогут закрыть дефицит кадров внутри отрасли или будут перенаправлены в другие сектора через программы переобучения. Это непосредственно наш эффект от тех программ производительности на ближайшие 5 лет, — сказал Решетников.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рабочие профессии в России становятся все более престижными, в том числе среди молодежи. По его словам, работодатели все активнее ищут сотрудников со средним профессиональным образованием. По информации Минтруда, среди наиболее востребованных специальностей остаются сварщики, токари, бригадиры общестроительных работ, а также водители грузовых и специальных автомобилей.