Володин назвал востребованные в России профессии Володин заявил о росте престижа рабочих профессий в России

Рабочие профессии в России становятся все более престижными, в том числе среди молодежи, сообщил на платформе МАХ председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, работодатели все активнее ищут сотрудников со средним профессиональным образованием.

Рабочие профессии становятся все более престижными. В том числе среди молодежи. Это фиксируют различные экспертные сообщества и кадровые агентства. Самыми частыми запросами на сайтах по поиску работы в 2025 году стали трудоустройство на заводы, предприятия агропромышленного комплекса, строительные, добывающие и ремонтные организации, — написал Володин.

По информации Минтруда, среди наиболее востребованных специальностей остаются сварщики, токари, бригадиры общестроительных работ, а также водители грузовых и специальных автомобилей.

Центры повышения квалификации также фиксируют рост числа обращений от желающих получить практические специальности. Наиболее часто речь идет о профессиях сантехника, электрика и сварщика.

Ранее сообщалось, что работодатели Санкт-Петербурга готовы платить от 200 тыс. рублей врачам-хирургам и водителям электробусов. В топ высокооплачиваемых вакансий в марте также вошли «инженер по сопровождению проектов» (от 172 тыс. рублей), «начальник юридического отдела» (163 тыс. рублей) и «менеджер по продажам запчастей» (150–200 тыс. рублей).