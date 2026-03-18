18 марта 2026 в 13:51

В России вернется господдержка производителей лимонадов

Депутат Говырин: производители лимонадов смогут претендовать на господдержку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Производители лимонадов смогут рассчитывать на государственную поддержку после внесения изменений в закон о развитии малого и среднего бизнеса, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, изготовителям вновь будут доступны гранты и кредиты.

Когда в 2023 году сахаросодержащие напитки попали в перечень подакцизных товаров, для небольших лимонадных производств это обернулось неожиданным побочным эффектом. Часть 4 ст. 14 закона № 209-ФЗ о развитии малого и среднего предпринимательства содержит прямой запрет на оказание финансовой поддержки тем субъектам МСП, которые работают с подакцизной продукцией. Норма писалась с прицелом на алкогольную и табачную отрасли, но формально накрыла и тех, кто разливает обычную фруктовую воду. Сейчас ситуацию готовятся исправить на законодательном уровне. Авторы инициативы предлагают дополнить ту самую часть статьи оговоркой, согласно которой ограничение на финансовое содействие не будет распространяться на производителей газировки, — поделился Говырин.

Он отметил, что комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству одобрил законопроект во втором чтении, и документ будет вынесен на третье рассмотрение. Однако, по словам депутата, из этого правила есть одно исключение: тонизирующие напитки, или энергетики, продолжат оставаться вне государственной поддержки.

В поправках также предусмотрена корректировка названия самой статьи 14, из которого уберут перечисление конкретных органов власти и Корпорации МСП, что приведет формулировку в соответствие с нынешней архитектурой системы поддержки бизнеса. Правительство дало на документ положительное заключение, и это вполне объяснимо. Малые производители напитков до 2023 года активно пользовались грантовыми и кредитными инструментами, и потеря доступа к этим ресурсам ударила по сегменту ощутимее всего. После принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования, — резюмировал Говырин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ввести переходный период для малых предприятий с 2026 года, чтобы позволить им выбрать наиболее подходящий режим налогообложения. Решение было принято по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

