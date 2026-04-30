День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 14:47

Путин объяснил, готовы ли предприниматели учитывать интересы малых народов

Путин заявил о готовности бизнеса учитывать интересы малых народов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Отечественные предприниматели осознают необходимость учитывать интересы малочисленных народов, заявил в ходе марафона «Знание. Первые» президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что бизнес демонстрирует понимание важности сохранения традиционного уклада жизни коренного населения. Прямая трансляция выступления ведется на канале Российского общества «Знание» в VK Video.

Интересы людей, в том числе тех, чьи предки веками жили на этих землях, в абсолютном приоритете, — подчеркнул президент.

Путин также напомнил, что историческое освоение российских территорий проходило с сохранением традиционного уклада коренных народов. Президент подчеркнул, что такой подход коренным образом отличается от практики западных стран, где для местного населения намеренно создавались резервации.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ утвердило перечень мероприятий на ближайшие три года для реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Согласно распоряжению, программа сфокусирована на защите исконных территорий проживания и поддержке традиционного хозяйства. Утвержденный трехлетний цикл является частью долгосрочной стратегии, закрепленной в Концепции до 2036 года.

Власть
Россия
Владимир Путин
малые народы
предприниматели
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.