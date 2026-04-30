30 апреля 2026 в 14:42

Путин сравнил подходы России и Запада к коренным этносам

Путин: Россия формировалась как союз народов и всегда уважала их самобытность

Историческое освоение российских территорий коренным образом отличалось от западной колониальной практики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые». Он подчеркнул, что такой подход коренным образом отличается от практики западных стран, где для местного населения намеренно создавались резервации. Прямая трансляция ведется на канале Российского общества «Знание» в VK Video.

Россия формировалась именно как союз народов, вот это хочу подчеркнуть. <...> В основе этого союза уважение к ценностям и самобытности, — добавил он.

Президент также подчеркнул, что все народы России, включая большие и малые, должны чувствовать, что это их общий дом. По его словам, именно в этом многообразии и сплоченности заключается фундаментальная сила российского государства.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что коллективизм, соборность и взаимоуважение являются главными российскими ценностями. Как отметил зампред, они объединяют российское общество. Также в этот перечень он поместил историческую память и преемственность поколений, стремление к созиданию и созидательный труд, служение Отечеству, науку и туризм.

