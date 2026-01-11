В России запустили трехлетний план поддержки коренных народов

Правительство РФ утвердило перечень мероприятий на ближайшие три года для реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, программа сфокусирована на защите исконных территорий проживания и поддержке традиционного хозяйства.

Особое внимание уделено экологическому контролю: план предусматривает ежегодный мониторинг состояния природы и обязательное участие представителей коренных народов в слушаниях по проектам освоения недр. Социальный блок документа направлен на ликвидацию цифрового неравенства и повышение доступности образования.

Такая работа, в частности, предполагает обеспечение школ в местах проживания коренных народов современным оборудованием и учебниками на родных языках коренных малочисленных народов, — подчеркнули в кабмине.

Утвержденный трехлетний цикл является частью долгосрочной стратегии, закрепленной в Концепции до 2036 года, которая была принята в мае 2025 года. Всего план объединяет более 100 различных проектов, разделенных по тематическим секциям от экономики до культуры. Ожидается, что комплексный подход позволит не только сохранить уникальную самобытность народов, но и создать для них комфортную и безопасную среду, соответствующую современным стандартам жизни.

Ранее стало известно, что российские регионы с 2026 года смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. В бюджете на эти цели в этом году зарезервировано 9 млрд рублей, в 2027 и 2028 годах — по 10 млрд рублей.