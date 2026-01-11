Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 11:37

В России запустили трехлетний план поддержки коренных народов

Правительство России утвердило план поддержки коренных народов до 2028 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Правительство РФ утвердило перечень мероприятий на ближайшие три года для реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, программа сфокусирована на защите исконных территорий проживания и поддержке традиционного хозяйства.

Особое внимание уделено экологическому контролю: план предусматривает ежегодный мониторинг состояния природы и обязательное участие представителей коренных народов в слушаниях по проектам освоения недр. Социальный блок документа направлен на ликвидацию цифрового неравенства и повышение доступности образования.

Такая работа, в частности, предполагает обеспечение школ в местах проживания коренных народов современным оборудованием и учебниками на родных языках коренных малочисленных народов, — подчеркнули в кабмине.

Утвержденный трехлетний цикл является частью долгосрочной стратегии, закрепленной в Концепции до 2036 года, которая была принята в мае 2025 года. Всего план объединяет более 100 различных проектов, разделенных по тематическим секциям от экономики до культуры. Ожидается, что комплексный подход позволит не только сохранить уникальную самобытность народов, но и создать для них комфортную и безопасную среду, соответствующую современным стандартам жизни.

Ранее стало известно, что российские регионы с 2026 года смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. В бюджете на эти цели в этом году зарезервировано 9 млрд рублей, в 2027 и 2028 годах — по 10 млрд рублей.

Сибирь
Дальний Восток
коренные народы
кабмин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо условия, при котором Меган Маркл вернется в Великобританию
Пляж с надувными матрасами в Шереметьево попал на видео
Сенатор Грэм призвал протестующих иранцев свергнуть аятоллу
Подростка нашли мертвым после того, как он вышел из машины знакомого
Елена Степаненко вернулась на телеэкраны
«Будут нашей законной целью»: в Иране пригрозили США и Израилю
Израиль планирует новую операцию против ХАМАС
В Москве автобус взял на таран электробус
ВС РФ отрезают украинцев от Европы: удары по Украине 11 января
«Ужасы меркнут»: британец назвал неожиданный симптом рака простаты
«Самая сложная ситуация»: украинские энергетики сделали важное заявление
«Враг остался без подкрепления»: ликвидация техники ВСУ попала на видео
Жителей Запорожья предупредили о возможных проблемах с водой
В России запустили трехлетний план поддержки коренных народов
Дубль российского форварда помог «Тампе» одержать победу в матче НХЛ
Михалкова поделилась кадрами с новогодних каникул на даче с семьей
«Спасибо моей стране»: баскетболист Касаткин о своем возвращении из Франции
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали реже применять мощные дроны «Лютый»
Возвращаемся к работе: пошаговые советы, как подготовиться к рабочим будням
Почему не работает WhatsApp 11 января: где сбои в России, полная блокировка
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.